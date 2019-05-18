ما لا تعرفه عن خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية!

يعتبر المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أحد الأقارب البعيدين للشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، كما أنه يعتبر من أنجح رجال الأعمال القطريين، ويعيش في المنفى في لندن .
ويعد الهيل مؤسس ورئيس حزب قطر الوطني الديمقراطي وأطلق مع مجموعة من الشباب القطريين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر، وطالب دائماً بإسقاط تنظيم الحمدين بسبب فساد الحكم في قطر .
وخلال الفترة الأخيرة إختفى خالد الهيل عن الساحة الإعلامية بسبب عارض صحي قبل أن يعاود الظهور عبر مقطع فيديو .
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