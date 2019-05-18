تحذيرات أميركية من مخاطر التحليق فوق الخليج العربي

أطلق دبلوماسيون أمريكيون اليوم السبت تحذيراً للطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي من خطر أخطاء التعرف على هويتها وذلك مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقا لوكالة اسوشيتد برس فقد جاء الأمر الصادر يوم السبت من قبل دبلوماسيين أمريكيين في الكويت والإمارات من إشعار لوكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية نُشر في وقت متأخر من يوم الخميس في الولايات المتحدة، متضمنا أن ”جميع الطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج الفارسي وخليج عمان تحتاج إلى أن تكون على علم بالأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي“.

وأضاف أن ”هذا يمثل خطرًا متزايدًا وغير مقصود على عمليات الطيران المدني في الولايات المتحدة نظرًا لاحتمالية سوء التقدير أو التعرّف الخاطئ“، محذرا من أن ”الطائرات قد تتعرض أدواتها الملاحية للتداخل أو التشويش دون سابق إنذار“.

ويذكر هذا التحذير بالحادث الذي وقع قبل قبل 30 عامًا، عندما أخطأت الولايات المتحدة في التعرف على طائرة ركاب إيرانية واسقطتها في أعقاب معركة بحرية مع طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها وعددهم 290 شخصا“.