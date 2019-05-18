السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن قتل 20 مسلحاً من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. وذكر مصدر عسكري أن عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لقو مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان، فيما استعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 20 من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في كمين للجيش اليمني بجبهة صرواح غربي مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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