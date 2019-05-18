وكالات وجهت المملكة العربية تنبيها عاجلا إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات فى تركيا. وأصدرت السفارة السعودية فى تركيا بيانا، لمواطنيها حول تهديدهم ومنعهم من دخول منازلهم فى تركيا. وقالت السفارة فى بيان، إنه ورد إليها "كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التى تواجههم فى مجال العقار فى تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقارى، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن فى الوقت المحدد الذى...

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام من سفارة السعودية في تركيا لمواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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