"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

كتب محمد أبو عوض
تسعى الدولة دائما ًللحفاظ على البيئة، والحفاظ على الثروات القومية المختلفة، والتى تأتى فى مقدماتها الحفاظ على النباتات والأشجار والزهور، وهو ما ظهر على لسان المشرع بعدد من القوانين فى مقدماتها قانون العقوبات المصرى، والذى يعرفه بعض المتخصصين، أنه القانون الجامع"أى الجامع لكل العقوبات".
عاقب المشرع المصرى فى قانون العقوبات كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة بالعقاب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه،...
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