الرابطة المارونية تقرر شطب عضوية الأسمر والتقدم بشكوى جزائية بحقه

قرر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالاجماع شطب عضوية رئيس ​الاتحاد العمالي​ ​بشارة الاسمر​ من ​الرابطة المارونية​، والتقدم بشكوى جزائية بحقه.

كما طلب من جميع ​وسائل الاعلام​ والناشطين على مواقع التواصل وسائر الجهات وقف التداول فوراً بالفيديو الذي ينقل ما تفوّه به الاسمر من كلام مشين في حق المثلث الرحمة غبطة البطريرك الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوجه خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، كلاما مسيئا للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.