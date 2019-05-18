عطالله: اعتذار الأسمر مرفوض وعلى القضاء التحرك

شدد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اعتذار ​بشارة الأسمر​ مرفوض وعلى ​القضاء​ التحرك. وحتما استقالته مطلوبة بعد الكلام المسيء بحق البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. لطالما نضح الإناء بما فيه".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوجه خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، كلاما مسيئا للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.

وقال الأسمر بعد انتشار الفيديو إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتداول كلاماً منسوباً إليّ حول البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، إنني أنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، وهو لا يمت إلى الحقيقة بصلة، علما أننا نكن للبطريرك الراحل كل التقدير والمحبة لدوره الوطني والروحي". وأضاف "أكن للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير جزيل الاحترام، كما للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولجميع المقامات الروحية، وما قلته ليس سوى زلة لسان أملك الجرأة للاعتذار عنها وأضع اعتذاري هذا بتصرف البطريرك الراعي، رأس الكنيسة المارونية التي لي شرف الانتماء إليها".