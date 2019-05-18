اديب زخور طالب باستقالة بشارة الاسمر وكل شخص شارك بالتهكم على صفير

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور مع ​لجان المستأجرين​ في ​لبنان​، بإستقالة رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ وكل شخص شارك في التهكم والسخرية وإهانة البطريرك الراحل مار ​نصرالله صفير​ واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، بخاصة ان لبنان واللبنانيين لا يزالون في فترة حداد.

وطالب السياسيين العمل على وضع خطة شاملة ومراجعة عامة لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي دائما تدفع ثمن أخطاء الخيارات السياسية الخاطئة، مشددا على "ضرورة إبعاد الاتحاد العمالي العام عن الاخطاء الشخصية والمحاصصات السياسية، وإختيار أعضاؤه قدر الامكان من الشخصيات المستقلة على أن تكون حكما من ذات الكفاءة الأخلاقية والمهنية والادبية، لمتابعة الامانة والنضال العمالي"، مطالباَ "​المجتمع اللبناني​ الذي يرزح تحت حمل اقتصادي واجتماعي ثقيل جداً وعبء كبير جداً على كاهل العائلات اللبنانية والعمالية، وخوفهم على مستقبلهم ومسكنهم في ظل التشريعات غير العادلة وغير القابلة للتطبيق، ونطالب في ذات الوقت المحافظة على المبادىء الاخلاقية والقيم والمطالب العمالية في الدفاع عن لقمة العيش ورفع مستوى المعيشي وأجور وتقديمات العمال والحق في السكن والطبابة والعيش الكريم التي كانت ولا تزال في صلب ووجدان الكنيسة ونطالب بتفعيلها وحمايتها من العابثين بها".