اعلن وزير العدل ألبير سرحان أنه يتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر و"قد اعلمني أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيف الاسمر".
وكان المجلس التنفيذي للرابطة المارونية قد قرر اليوم بالاجماع شطب عضوية رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر من الرابطة المارونية، والتقدم بشكوى جزائية بحقه. كما طلب من جميع وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل وسائر الجهات وقف التداول فوراً بالفيديو الذي ينقل ما تفوّه به الاسمر من كلام مشين في حق المثلث الرحمة غبطة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوجه خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، كلاما مسيئا للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف بشارة الأسمر بعد كلامه المسيء عن البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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