النابلسي أكد على أهمية تنشيط السياحة الدينية في الجنوب

أكد الشيخ ​صادق النابلسي​ خلال لقائه وفدا من ​التيار الوطني الحر​ على أهمية تنشيط ​السياحة الدينية​ في ​الجنوب​ اللبناني فهذه الأرض هي أرض القداسة والإيمان والكنائس الكثيرة التي بُنيت، والمقامات والمساجد التي عُمرّت كانت تُنسب إلى أنبياء وأولياء حطوا رحالهم عليها وباركوها بصلواتهم ، ولذلك هناك ضرورة لإعادة إحياء هذا التراث الإيماني الإسلامي والمسيحي الذي يتصل بهذا الزمن الذي ارتوت فيه هذه الأرض بدماء الشهداء فحرروها كي تبقى رمزاً للطهر والإيمان والسلام.

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