مكتب جمالي: ستتقدّم بدعوى ضد كل من تطاول على شخصها

أوضح المكتب الإعلامي للنائبة ​ديما جمالي​، تعليقًا على ما يتمّ يتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي وعلى بعض المواقع الإلكترونية، "أنّنا نستغرب الحملة المبرمجة والممنهجة الّتي تقوم بها بعض الصفحات الصفراء والأقلام المأجورة لضرب صورة ومكانة جمالي، وخصوصًا في ​طرابلس​ الحبيبة".

وشدّد في بيان، على أنّ "على الرغم من أنّنا نربأ بأنفسنا الردّ على صغائر النفوس، إلّا أنّنا نعتبر التطاول على الكرامات الشخصيّة ونسب الكلام المسيء والمعيب، أمر لا يمكن السكوت عليه".

ولفت المكتب إلى أنّ "بناءً على ما تقدّم، تؤكّد جمالي إيمانها ب​حرية التعبير​ والرأي وتقبّلها للرأي الآخر، لكنّها منعًا للتمادي بهذه الحملات، فإنّها ستتقدّم عبر وكيلها القانوني بالادعاء على كلّ من تطاول على شخصها وتدخّل بذلك، وكلّ من نسب أفعال إليها لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".