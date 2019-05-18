أوضح المكتب الإعلامي للنائبة ديما جمالي، تعليقًا على ما يتمّ يتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي وعلى بعض المواقع الإلكترونية، "أنّنا نستغرب الحملة المبرمجة والممنهجة الّتي تقوم بها بعض الصفحات الصفراء والأقلام المأجورة لضرب صورة ومكانة جمالي، وخصوصًا في طرابلس الحبيبة".
وشدّد في بيان، على أنّ "على الرغم من أنّنا نربأ بأنفسنا الردّ على صغائر النفوس، إلّا أنّنا نعتبر التطاول على الكرامات الشخصيّة ونسب الكلام المسيء والمعيب، أمر لا يمكن السكوت عليه".
ولفت المكتب إلى أنّ "بناءً على ما تقدّم، تؤكّد جمالي إيمانها بحرية التعبير والرأي وتقبّلها للرأي الآخر، لكنّها منعًا للتمادي بهذه الحملات، فإنّها ستتقدّم عبر وكيلها القانوني بالادعاء على كلّ من تطاول على شخصها وتدخّل بذلك، وكلّ من نسب أفعال إليها لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب جمالي: ستتقدّم بدعوى ضد كل من تطاول على شخصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.