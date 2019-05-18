البزري يستنكر حادثة السطو المسلح على فرع بنك سوريا ولبنان

أجرى رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري إتصالاً مع مدير فرع بنك سوريا ولبنان في صيدا السيد عبد الآحد البيضاوي وذلك للإطمنان على سلامة العاملين في البنك، مستنكراً حادثة السرقة والسطو المسلح الذي تعرض له فرع البنك في مدينة صيدا.
واعتبر ان "هذه الظاهرة غريبة عن المدينة، ولا علاقة لها بأهالي وسكان صيدا، بل هي ظاهرة مستحدثة، وبالتالي يجب العمل الجدي لإعتقال الفاعل أو الفاعلين ومعاقبتهم لأن سلامة أهالي صيدا والعاملين فيها هي جزء أساسي من سلامة المدينة ككل، ولأن صيدا مدينة هامة وعاصمة لجنوب لبنان ولمنطقة واسعة من الوطن، وعليه فإن إستقرار الأمن فيها من الضرورات الوطنية، مناشداً القوى الأمنية العمل الجدي لإعتقال الفاعلين وسوقهم الى العدالة، مثمناً سرعة حضورهم الى موقع الحادث وقيامهم بالتحقيقات اللازمة بصورة إحترافية وسريعة".
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