الديمقراطي: لاحترام الرموز الدينية في وطن التعددية والتنوّع

استنكر مكتب الخدمات والمهن الحرّة في الحزب الديمقراطي اللبناني ما جرى مؤخراً من تعرّض للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير من قبل رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وسأل المكتب هل يعقل أن يُقدمَ من يفترض أن يحمي ويصون مصالح العمّال والنقابات في لبنان على إهانة رمز من رموز لبنان الدينيّة ؟!؟ وهل وصلت وقاحة البعض لاستسهال التعرّض لمقامات دينية أمام عدسات الكاميرات الموجودة، أو حتّى في الصالونات الخاصّة ؟.
واعتبر مكتب الخدمات ما حصل أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً كما أي إدانة أو تعرّض لأي رمز من رموز وطننا الدينية مرفوض أيضاً، خاصة لما يمثّل لبنان من تعددية وتنوّع في نسيجه الإجتماعي، والتي يجب احترامها على اختلافها.
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