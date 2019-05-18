أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "فريق الأشغال المكلّف إنشاء جسري جل الديب، سيقوم بتزييح ووضع مسامير على المسلك الغربي بجانب الجزيرة الوسطية، وسيتمّ أخذ مسربين من الأوتوستراد، على أن تبقى الطريق مفتوحة أمام حركة السير، وذلك اعتبارًا من الساعة 21:00 من تاريخ 20 أيار 2019 ولغاية الساعة 3:00 من فجر تاريخ 21 أيار 2019".
وطالب في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير على أوتوستراد جل الديب بسبب أشغال بين مساء الإثنين وفجر الثلثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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