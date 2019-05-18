تدابير سير على أوتوستراد جل الديب بسبب أشغال بين مساء الإثنين وفجر الثلثاء

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "فريق الأشغال المكلّف إنشاء جسري ​جل الديب​، سيقوم بتزييح ووضع مسامير على المسلك الغربي بجانب الجزيرة الوسطية، وسيتمّ أخذ مسربين من الأوتوستراد، على أن تبقى الطريق مفتوحة أمام حركة السير، وذلك اعتبارًا من الساعة 21:00 من تاريخ 20 أيار 2019 ولغاية الساعة 3:00 من فجر تاريخ 21 أيار 2019".

وطالب في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".