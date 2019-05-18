يعقوبيان: بشارة الأسمر نسخة عن أكثرية الطبقة السياسية اللبنانية و"رجالاتها"

لفتت النائبة ​بولا يعقوبيان​ إلى أنّ "رئيس "​الإتحاد العمالي العام​" ​بشارة الأسمر​ نسخة عن أكثريّة الطبقة السياسيّة اللبنانيّة و"رجالاتها".

وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الّذي يفكّر أنّ زعيمه أو صاحب حزبه مهذّب ولائق أكتر من الأسمر، فليسمح لي"، منوّهةً إلى أنّ "الأسمر كان حظه سيئًا لأنّه انكشف أمام الناس، أمّا الباقون مثله أي ينتهجون ثقافة "تحت الزنار"، تحقير ومسخرة لكلّ شيء وبخاصّة للمرأة".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمّن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة للأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك الماورني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء. بعدها، أكّد الأسمر "أنّني أكنّ للبطريرك صفير​ جزيل الإحترام، وما قلته ليس سوى زلّة لسان، وأملك الجرأة للإعتذار عنها".