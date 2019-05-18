باسيل: أتمنى أن يكون توقيف بشارة الأسمر عبرة لكل من يتخطى حدود الأخلاق

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى "أنّني أتمنّى أن يكون توقيف رئيس "الإتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​ عبرةً لكلّ من يتخطّى حدود الأخلاق وكرامة الإنسان وحرمة المقامات".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "وجوب أن يقف الجميع عند حدود الحقيقة والأخلاق. فرق كبير بين حرية التعبير وقلّة الآداب".

وكان قد أعلن وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ "أنّه يتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية بشارة الأسمر​، وقد أعلمني أنّ نتيجةً للتحقيق معه، تمّ توقيف الـسمر".

وكان المجلس التنفيذي للرابطة المارونية قد قرّر اليوم بالإجماع شطب عضوية الأسمر من الرابطة المارونية، والتقدّم بشكوى جزائية بحقّه. كما طلب من جميع وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وسائر الجهات "وقف التداول فورًا بالفيديو الّذي ينقل ما تفوّه به الأسمر من كلام مشين في حقّ البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".

يُذكر أنّ نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يوجّه خلاله الأسمر، كلامًا مسيئًا للبطريرك صفير.