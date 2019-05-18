ولاية أميركية تستعد لتطبيق مشروع قانون يكافح عمليات الإجهاض

مرر مجلس النواب في ولاية ميزوري الأميركية، مشروع قانون لمكافحة الإجهاض بموافقة 110 نواب مقابل رفض 44 آخرين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه بعد تمرير القانون من قِبل مجلس نواب ولاية ميزوري فقد تم إرساله إلى حاكمها "مايك بارسون" للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.
وأوضحت الشبكة أن مجلس الشيوخ في الولاية أقر في وقت سابق المشروع الذي يفرض العديد من القيود على عمليات الإجهاض.
ويأتي ذلك بعد يومين من إقرار ولاية ألاباما الأميركية قانون ينص على السجن مدى الحياة ضد من يقومون بعمليات الإجهاض.
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