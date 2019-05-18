البابا فرنسيس التقى الصحافيين الأجانب بروما: عملكم نبيل والكنيسة بجانبكم

التقى ​البابا فرنسيس​، مندوبي ​الصحافة​ الأجنبية في روما والمعتمدين لدى ​الكرسي الرسولي​، في صالة كليمنتينا.

ورحّب بالصحافيّين، مشدّدًا على أنّ "عملكم نبيل جدًّا. تبحثون عن الحقيقة وتواجهون المخاطر، وهناك من يفارق الحياة أثناء قيامه بواجبه. الكنيسة دائمًا بجانبكم في عملكم النبيل".

وأكّد البابا فرنسيس أنّ "الصحافة الحرّة تعكس العدالة، ونحن في حاجة إلى صحافة حرّة تقف مع المظلومين ومع من يعيش في الظلمة"، لافتًا إلى "أنّني أعلم الصعوبات الّتي تواجهونها، وعلى الرغم من ذلك، أتمنّى عليكم أن تستمرّوا بعملكم لتكونوا مرآة المجتمع".

وكانت قد أوضحت رئيسة الصحافة الأجنبية في ​إيطاليا​ باتريسيا توماس ، "أنّنا جئنا من مختلف أنحاء العالم لننعم بمباركتكم. باسم 400 صحافي جاءوا من 54 دولة في العالم، نتقدّم إليكم بالشكر لمنحنا هذه الفرصة".

وسلّمت البابا فرنيس بطاقة صحافة فخرية، ودعته إلى زيارة مقرّ الصحافة الأجنبية في روما.