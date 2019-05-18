ظريف: لن تكون هناك حرب ولا أحد قادر على مواجهتنا

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمة له خلال نهاية جولته الى الصين الى أنه "لن تكون هناك حرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، لأننا لا نريد هذه الحرب"مضيفا: "لا يملك أي شخص فكرة عن إمكانية مواجهة إيران في المنطقة وبالتالي لا أحد يريد الحرب".
ولفت ظريف الى ان "سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحولت من أميركا أولا إلى إسرائيل أولا وبرعاية أنظمة عربية رجعية"، مواصلا "على المجتمع الدولي تحويل دعمه السياسي للاتفاق النووي إلى إجراءات عملية حقيقية".
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