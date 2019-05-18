ظريف: لن تكون هناك حرب ولا أحد قادر على مواجهتنا

اشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في كلمة له خلال نهاية جولته الى ​الصين​ الى أنه "لن تكون هناك حرب بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، لأننا لا نريد هذه الحرب"مضيفا: "لا يملك أي شخص فكرة عن إمكانية مواجهة إيران في المنطقة وبالتالي لا أحد يريد الحرب".

ولفت ظريف الى ان "سياسات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تحولت من ​أميركا​ أولا إلى ​إسرائيل​ أولا وبرعاية أنظمة عربية رجعية"، مواصلا "على ​المجتمع الدولي​ تحويل دعمه السياسي للاتفاق النووي إلى إجراءات عملية حقيقية".