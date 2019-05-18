سلطات كوريا الشمالية طالبت باتخاذ إجراءات أممية لاستعادة سفينة شحن صادرتها أميركا

طالبت ​كوريا الشمالية​، ​الأمم المتحدة​ بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في استعادة سفينة شحن صادرتها السلطات الاميركية الأسبوع الماضي"، واصفة الإجراء الأميركي بأنّه "عمل شنيع". وكان ​القضاء الأميركي​ قد أعلن في 9 أيار الحالي مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتّهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميّات من الفحم واستيرادها آلات. مع التذكير أنّ هذه السفينة كانت محتجزة منذ عام في ​إندونيسيا​ لأنّ قبطانها ملاحق من قبل سلطات هذا البلد، بسبب أنشطة تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على ​بيونغ يانغ​. وبدأت ​السلطات الأميركية​ في تموز إجراءات لمصادرة السفينة.

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