الجولاني دعا فصائل "درع الفرات" في حلب إلى فتح جبهات ضد الجيش السوري

دعا متزعم فصيل "​هيئة تحرير الشام​" (جبهة النصرة سابقًا)، ​أبو محمد الجولاني​، الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى "فتح جبهات قتال ضدّ ​الجيش السوري​"، كما دعا السكان إلى "حفر ملاجئ بدلًا من النزوح من المنطقة هربًا من القصف".

ولفت الجولاني في لقاء صحافي، إلى أنّ "تشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصبّ في صالحنا".

وتسيطر الفصائل الموالية لأنقرة والمعروفة بما يُسمّى "​درع الفرات​" على منطقة في ​ريف حلب الشمالي​، تمتدّ من ​جرابلس​ في الريف الشمالي الشرقي، إلى ​عفرين​ في ​كردستان​ سوريا.