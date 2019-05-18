السيطرة علي حريق شب في 25 نخلة بجوار كلية الزراعة بمشتهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بطوخ، اليوم السبت، على حريق شب في 25 نخلة، وكمية من المخلفات الزراعية في المنطقة الفاصلة بين مدرسة وكلية الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ بالقليوبية.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته.

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في مدرسة الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ.

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انتقل على الفور النقيب محمد بدوي رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ و4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

تبين من المعاينه نشوب الحريق في 25 نخلة تفصل بين كلية ومدرسة الزراعة بقرية مشتهر لها بسبب اشتعال النيران في كمية من المخلفات أسفل النخل ورجحت أجهزة الأمن أن يكون أحد العاملين بجمع المخلفات وأشعل فيها النيران للتخلص منها، ما تسبب في اشتعال النيران في النخل.

جرت السيطرة على الموقف ويجرى حاليا عمليات التبريد لموقع الحريق حيث تسبب الحريق في سحابة دخان كثيف بالمنطقة.