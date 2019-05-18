إصابة 3 في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:
أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة الجرن، مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة كل من: "بهاء الدين محمد أحمد- 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وطارق محمد هنيدي -30 سنة مصاب بكدمات بالزراعين، وعبد العاطي محمد عبد العاطي - 40 سنة، مصاب بكدمة شديدة بالظهر".
جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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