إصابة 3 في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة الجرن، مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: "بهاء الدين محمد أحمد- 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وطارق محمد هنيدي -30 سنة مصاب بكدمات بالزراعين، وعبد العاطي محمد عبد العاطي - 40 سنة، مصاب بكدمة شديدة بالظهر".

جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.