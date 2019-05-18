انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات السبت.. والجرام يفقد 3 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، حيث فقد الجرام 3 جنيهات من قيمتها مقارنة بمستواه أمس الجمعة، وذلك بعدما تراجع لأقل مستوى في أسبوعين عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة.

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 522 جنيهًا، وعيار 24 إلى 696 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.

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وعالميا، هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1277.21 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع منخفضا 0.6%، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ التاسع عشر من أبريل، بحسب الوكالة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.82% لتبلغ عند التسوية 1275.70 دولار للأوقية.