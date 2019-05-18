إحباط محاولة تسلل 21 شخصًا إلى ليبيا عبر دروب السلوم

أحبطت أجهزة الأمن بمطروح، اليوم السبت، محاولة تسلل 21 شخصا من عدة محافظات، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانبالليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها.
وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير
أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارا بذلك حال تسللهم بطريقة غير مشروعه إلى الجانب الليبي، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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