اخبار العالم

مقتل مدني برصاص مجهولين في مقديشيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 لقى مدني مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في حادث وقع بمقاطعة كاران في العاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكر راديو شابيلي الصومالي اليوم السبت أن المهاجمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث بعد وقت

قصير من وقوعه قبل وصول الشرطة، لافتا إلى أنه تم التعرف على هوية الضحية الذي كان يعمل موظفا لدى مؤسسة حكومية.
ونوه الراديو إلى أنه لم تعلن - حتى الآن - أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذي يأتي ضمن سلسلة من عمليات القتل التي تستهدف الموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن في مقديشيو، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" المتمردة الصومالية.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني برصاص مجهولين في مقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا