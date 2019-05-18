مقتل مدني برصاص مجهولين في مقديشيو

لقى مدني مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في حادث وقع بمقاطعة كاران في العاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكر راديو شابيلي الصومالي اليوم السبت أن المهاجمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث بعد وقت
ونوه الراديو إلى أنه لم تعلن - حتى الآن - أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذي يأتي ضمن سلسلة من عمليات القتل التي تستهدف الموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن في مقديشيو، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" المتمردة الصومالية.
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