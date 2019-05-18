أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن المحادثات التي ستجري في النرويج خلال الأسبوع الجاري مع ممثلين للحكومة الفنزويلية والمعارضة تهدف إلى "إعداد أجندة سلمية" لكراكاس.
ووصل ممثلون لكل من الطرفين المتنازعين في فنزويلا - حسبما
وكانت حكومة مادورو قد توجهت بالشكر للنرويج لدعمها حوارا مع المعارضة في مسعى لحل الأزمة في فنزويلا.
يذكر أن وزارة الخارجية النرويجية أعلنت في وقت سابق أن المحادثات في (مرحلة استكشافية)، وللنرويج تاريخ من الوساطة في النزاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر محادثات النرويج تهدف لوضع "أجندة سلمية" مع المعارضة الفنزويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.