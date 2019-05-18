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محادثات النرويج تهدف لوضع "أجندة سلمية" مع المعارضة الفنزويلية

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن المحادثات التي ستجري في النرويج خلال الأسبوع الجاري مع ممثلين للحكومة الفنزويلية والمعارضة تهدف إلى "إعداد أجندة سلمية" لكراكاس.
ووصل ممثلون لكل من الطرفين المتنازعين في فنزويلا - حسبما

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت إلى النرويج الأسبوع الماضي، مما يشير إلى نهج جديد لإنهاء التوترات التي دامت منذ شهور وتصاعدت بعد فشل
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دعوات زعيم المعارضة خوان جوايدو للجيش بالإطاحة بالرئيس مادورو.
وكانت حكومة مادورو قد توجهت بالشكر للنرويج لدعمها حوارا مع المعارضة في مسعى لحل الأزمة في فنزويلا.
يذكر أن وزارة الخارجية النرويجية أعلنت في وقت سابق أن المحادثات في (مرحلة استكشافية)، وللنرويج تاريخ من الوساطة في النزاعات.
 
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