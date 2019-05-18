20 عامًا لعضو بالاستخبارات الأمريكية بتهمة التجسس

حكمت محكمة أمريكية، اليوم السبت، على عضو سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) بالسجن 20 عاما، بتهمة التجسس لصالح الصين.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن الحكم على كيفن مالوري
وأشارت القناة إلى أن مالوري قال
لأحد العملاء الصينيين في رسالة تعود لعام 2017: "هدفكم الحصول على معلومات، وهدفي أنا تقاضي المال".
وكان مالوري قد خدم بالجيش الأمريكي، وعمل بصفته عنصرا خاصا في أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الخارجية، قبل أن يصبح عضوا في الـ(سي آي إيه).
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