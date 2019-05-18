هزة أرضية شدتها 4.7 درجة تضرب مدينة شيراز بإيران

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، مدينة شيراز جنوب إيران، اليوم السبت.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن مركز الهزة كان

السبت.وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن مركز الهزة كانفي منطقة خانه زنيان على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر حتى الآن.

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