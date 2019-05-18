ناشط عراقي لـ"الوفد": لدينا تخوفات من ازدياد نشاط داعش بالبلاد

قال الناشط المدني العراقي، مهند الأومري، إن تنظيم داعش الإرهابي نفذ العديد من الخروقات الأمنية في محافظة نينوى خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف الأومري في تصريح خاص لـ"الوفد"، بالأمس تم القبض على مفجر الدراجة النارية في المجموعة الثقافية قرب جامعة الموصل، واليوم تعرض الساحل الأيمن للمدينة لتفجير جديد، تحديدًا في

سوق اسمه سوق الدواسة.

وتابع مسؤول اعلام شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى، "تعرضت قرية الإبراهيمية ليلة أمس لهجوم إرهابي نفذه تنظيم داعش، حيث أحرقوا عددا من المنازل، ورغم تصدي قواتنا الأمنية لهم، إلا أنهم فروا هاربين".

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وأكد مهند الأومري، أن المواطنين في نينوى، لديهم تخوفات من زيادة نشاط داعش الإرهابي في المدينة التي تم تحريرها قبل أعوام من التنظيم الإرهابي، لافتًا إلى وجود ضعف في الأجهزة الأمنية متمنيًا أن يتوحدوا أمام هذه الهجمات الداعشية على المدينة.

يٌذكر أن تنظيم داعش الإرهابي، هاجم قرية الإبراهيمية، أمس الجمعة، وأحرقوا عدة منازل في غرب الموصل بعد أيام على اقتحام القرية وإعدام عائلة المختار وتصفية 7 أشخاص.