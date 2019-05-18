أُغلقت صناديق الاقتراع في الولايات الشرقية من استراليا بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة، ويجري حاليا فرز الأصوات على أن يتم إعلان النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.
وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن التصويت في الساحل الشرقي لاستراليا - حيث يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة -
ويشير استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب (العمال) المعارض قد يفوز في الانتخابات بحصوله على 82 مقعدا من أصل 151
وكان زعيم المعارضة بيل شورتن قد صرح - في وقت سابق من اليوم - بأنه على ثقة من فوز (العمال).. فيما رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون التكهن بنتيجة الانتخابات، قائلا - أثناء إدلائه بصوته - "سيتم فرز الأصوات الليلة، وسنرى ما هي النتيجة، لن أقدم أي افتراضات بشأن النتيجة".
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا: إغلاق صناديق الاقتراع في الولايات الشرقية وبدء فرز الأصوات في الانتخابات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.