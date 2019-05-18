البنتاجون: الجيش الأمريكي يواجه تحديات أمنية هي الأخطر منذ الحرب الباردة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الجيش الأمريكي يواجه تحديات أمنية حقيقية، هي الأخطر منذ الحرب الباردة، تتمثل في سيناريوهات سرقة المعلومات الأمنية وتخربها داخل الوكالات الفيدرالية.
وقال وكيل البنتاجون لشؤون سلاح الجيش مارك ايسبير - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إن روسيا والصين
وأوضح ايسبير أن كلا من روسيا والصين رفعت أنفاقهما العسكري بنسبة تصل إلى 20 % في موازنات برنامج تسلح إلكتروني من شأنه منافسة سلاح الجيش الأمريكي في السنوات المقبلة.
والحرب الباردة هو مصطلح يُستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفائهما من فترة منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
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