مقتل 5 أطفال في تفجير إرهابي بأفغانستان

ذكر مسؤول، اليوم السبت، أن خمسة أطفال قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة ملصقة بدراجة نارية في سوق في إقليم هيرات بغرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي جيلاني فرهاد إن 20 شخصاً آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع في مقاطعة أوبا.

وأضاف فرهاد أنه لم يتم بعد تحديد هدف التفجير، ولكن رئيس المقاطعة نفسه أصيب في الحادث.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم إقليم ننكرهار، عطا الله خوجياني، إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين أصيبوا عندما ألقى مجهول قنبلة يدوية على نقطة تفتيش شرطية في مقاطعة كاما بالإقليم.

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وبحسب تقرير ربع سنوي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، أودت العبوات الناسفة بحياة 53 مدنياً وإصابة 269 آخرين في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بواقع 21 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.

ولم تشتمل الأرقام على ضحايا التفجيرات الانتحارية.

وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها الشديد" جراء الزيادة في عدد الضحايا من المدنيين جراء عبوات ناسفة بدائية الصنع لايستخدمها انتحاريون، يلقي المسلحون القنابل لعرقلة حركة القوات الأفغانية وتقدمها ولكنها كثيرا ما تضر بالمدنيين.

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