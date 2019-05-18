سول: تجارب بيونج يانج الصاروخية تؤكد رغبتها في الحوار

ذكر سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، تشو يون-جي أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، تشير إلى رغبتها في الحوار، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وفي حديثه إلى الصحفيين في سفارة كوريا الجنوبية، قال السفير إنه منذ انهيار القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في العاصمة الفيتنامية، هانوي، يبدو أن كوريا الشمالية تعرب عن استيائها من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكن ليس لدرجة عبور خط معين.

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وأشار إلى الرد الهادئ نوعا ما لواشنطن على التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، قائلا إن الولايات المتحدة تريد من النظام أن يعود لطاولة الحوار وتريد كوريا الجنوبية نفس الشيء.

وتابع تشو إنه لا يبدو أن هناك تقدماً معيناً تم إحرازه بعد في المحادثات المتعثرة بين بيونج يانج وواشنطن. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل الدعوة لاستئناف الحوار ومازالت كوريا الشمالية لا تستجيب.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لكوريا الجنوبية في أواخر يونيو المقبل، قال السفير إن التفاصيل حول الجدول الزمني وجدول الأعمال لم يتم الكشف عنها بعد.

وكان ترامب قد زار آخر مرة سول في نوفمبر 2017.