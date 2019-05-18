واشنطن توافق على بيع صواريخ لسيول وطوكيو

وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ مضادّة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان، في وقت يزداد التوتر جراء التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وإضافة إلى 94 صاروخاً من طراز "إس إم 2 بلوك آي آي آي بي"، وافقت واشنطن على بيع سيول 12 نظام توجيه ومعدّات لازمة لاستخدامها، مع التدريب عليها، بمبلغ 313.9 مليون دولار، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

كما أعطت واشنطن الضوء الأخضر لتوريد 160 صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز "آي إم آر آي آي إم" ونظام توجيه إلى طوكيو بمبلغ 317 مليون دولار.

وقال البيان إنّ هذه المبيعات "لا تؤثر على توازن القوى في المنطقة".

ويمكن للكونجرس الاعتراض على هذه القرارات خلال مهلة شهر.

وكانت كوريا الشماليّة أطلقت الأسبوع الماضي "ما بدا أنهما صاروخان قصيرا المدى"، وفق ما ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، ما رفع حدة التوتر مع واشنطن.

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وكانت تلك التجربة الثانية في أقلّ من أسبوع، بعدما كانت بيونج يانج أوقفت إطلاق صواريخ منذ نوفمبر 2017.

في فبراير الماضي، عجز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة ثانية بينهما، عن التوصل إلى اتّفاق بشأن التنازلات الواجب على بيونج يانج تقديمها مقابل تخفيف العقوبات الدولية.