قتلى ومصابون في أحداث عنف بمقر بعثة "يوناميد" بدارفور

أفاد مسؤول طبي سوداني بمقتل شخص وإصابة 30 آخرين في أحداث عنف بالمقر الرئيسي للبعثة المشتركة المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بالسودان .

وقال الدكتور بحر زكريا عضو لجنة الأطباء المركزية بمستشفى الجنينة لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر اليوم السبت :"توفى شخص بسبب إصابته بطلق ناري، فيما مازال 30 آخرين يلزمون الفراش، وتتفاوت إصاباتهم بين الكسور والجروح الخفيفة، وهي نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية.

من جانبه، قال المحامي والناشط الاجتماعي علي عجبين إن "ما حدث باليوناميد لا يمثل مدينة الجنينة، والخطأ مشترك بين اليوناميد وحكومة الولاية".

وطالب عجبين الوالي بتكوين لجنة أمنية قانونية لفتح بلاغات، وإصدار نشرة إذاعية بغرض إرجاع المنهوبات خلال فترة زمنية محددة.