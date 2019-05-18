السودان.. انتهاء مهلة الـ3 أيام واجتماع مرتقب للانتقالي

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تنتهي مساء السبت المهلة التي أعلنها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، فجر الخميس، والتي تقضي بتعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وفق مراسلة “العربية”.

وينتطر أن يجتمع المجلس الانتقالي قبل انتهاء المهلة ليقرر توجيه الدعوة إلى قوى الحرية والتغيير لتحديد موعد جديد للمفاوضات، فيما تؤكد معلومات أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين ولم تنقطع.

وكانت مصادر سودانية قد رجحت لـ”العربية”، الجمعة، استئناف المفاوضات بين الطرفين، في وقت قامت مجموعات من “الحرية والتغيير” مساء الخميس، بعمليات إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة وكذلك تنظيفها.

وقال البرهان، الخميس، إن المجلس توصل مع “الحرية والتغيير” لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع هذه القوى، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني.

وأضاف: “شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري”.

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وردت قوى الحرية والتغيير، في وقت لاحق الخميس، على قرار المجلس العسكري، واصفة تعليق التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية بـ”المؤسف”.

كما تعهدت بمواصلة الاعتصام “بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وكافة ميادين الاعتصام في البلاد”، والحفاظ على سلميته.

المصدر: – العربية.نت