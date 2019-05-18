كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يتوجه إلى الكويت في ثاني زيارة هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيزور الكويت غدا الأحد.

وفيما لم تذكر تفاصيل حول الزيارة، أوضحت الوكالة أن زيارة أمير قطر والوفد المرافق له "أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد".

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وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في مايو الماضي، وقدم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك، ثم أتبعها بزيارة في فبراير الماضي.