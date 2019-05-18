كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان يشكر الإمارات على العفو عن مئات المعتقلين الباكستانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، حكام الإمارات على العفو عن مئات الأسرى الباكستانيين بمناسبة شهر رمضان.

وحسب صحيفة "باكستان توداي"، أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن أكثر من 3000 سجين - منهم 572 من باكستان - قبل بداية الشهر الكريم.

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وأعرب "خان" عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كرمهم.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن باكستان تقدر المبادرة، والتي ستُسهم في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية الودية.