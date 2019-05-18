كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارين لوبان تتوقع تصويت تاريخي للأحزاب الشعبية في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، أن تحقق مجموعة من الشعوبيين اليمنيين المتشابهين في التفكير "إنجازًا تاريخيًا" في الانتخابات التي ستجري في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل.

وتنضم مارين لوبان، إلى زعماء الأحزاب القومية الأخرى، اليوم السبت، في إيطاليا لحضور اجتماع حاشد نظمه زعيم الرابطة ماتيو سالفيني، أمام كاتدرائية دومو في ميلانو قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى يومي 23 و 26 مايو.

وقالت "لوبان"، إنها تعتقد أن المجموعة البرلمانية لأوروبا للأمم والحرية "ستقوم بأداء تاريخي للانتقال من المركز الثامن في أوروبا إلى المركز الثالث أو ربما الثاني".

ويرى المحللون، أنه سيتم إضعاف المجموعتين السياسيتين التقليديتين من يمين الوسط ويسار الوسط في التصويت، دون مستوى 50٪ لأول مرة.