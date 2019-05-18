كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: الهجوم الإرهابي على حقل نفطي جنوب ليبيا يهدف لتشتيت جهود الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الحفيظ غوقة، الحقوقي والسياسي الليبي، إن الهجوم الإرهابي على بوابة حقل نفطي جنوب ليبيا يهدف لتشتيت جهود الجيش الليبي، لافتًا إلى أن هناك العديد من السياسيين والنشطاء التابعين لحركة الوفاق الوطني حرضوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة إنهاء سيطرة الجيش الليبي على حقول النفط الليبية.

وأضاف "غوقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه المغامرات جميعها ستأول للفشل؛ لكثرة الطوق الذي يفرضه الجيش الليبي على طرابلس لتخليص طرابلس من الجماعات المسلحة والإرهابية المختلفة.

وتابع، أن المنشورات التحريضية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والتحريض والضخ الإعلامي الممول من دول باتت معروفة تدعم وتحتضن الإرهاب لم يتوقف، وسوف يستمر هذا التحريض والضخ الإعلامي مواكبًا لمعركة الجيش الوطني في العاصمة طرابلس.

