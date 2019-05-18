كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قنبلة غرب أفغانستان يقتل اثنين ويصيب 14 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول أفغاني، أنه وقع انفجار قنبلة في مقاطعة هيرات الغربية، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، من بينهم طفل.

وقال جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، إن 14 شخصًا أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع صباح اليوم السبت في منطقة أوبي، بما في ذلك المدير الإداري للمقاطعة.

وأضاف "فرهاد"، أن قنبلة تم التحكم فيها عن بعد انفجرت عندما كانت سيارة رئيس المنطقة تمر بالسوق الرئيسية في المنطقة.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.