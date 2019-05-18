كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام لإيراني قتل أمريكية في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة إيرانية، أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام بحق رجل إيراني متهم بقتل امرأة أمريكية خلال عملية سطو.

وكان تقرير، اليوم السبت، الصادر عن صحيفة "إيران" اليومية، قد حدد هوية المتهم فقط باسمه الأول سياماك.

وقال التقرير، إن المتهم قتل المواطنة الأمريكية، تيريزا فرجينيا، بينما كان يحاول سرقة ممتلكاتها وسيارتها في العام 2012.

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وأضاف، أنه تم الحكم على شريك في السطو المسلح بالسجن مدى الحياة.

وكانت الضحية، وهي أم لثلاثة أطفال، في طهران تزور أقارب زوجها الإيراني.

لا تزال إيران واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم. تقول منظمة العفو الدولية إن إيران أعدمت أكثر من 250 شخصًا العام الماضي، وأنها في المرتبة الثانية بعد الصين.