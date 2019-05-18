كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فرز الأصوات في الانتخابات الأسترالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري فرز الأصوات بعد الانتخابات الأسترالية، اليوم السبت، مع اكتساب نواب المعارضة البارزين الثقة في أنهم سيشكلون حكومة يسار الوسط مع التركيز على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

ووجد استطلاع للرأي أجرته "جالاكسي"، أن حزب العمل المعارض يمكنه الفوز بما يصل إلى 82 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعدًا، حيث تحتاج الأحزاب إلى الأغلبية لتشكيل الحكومة.

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وأغلقت صناديق الاقتراع في ولايات شرق أستراليا، حيث يعيش معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أبوابها في الساعة السادسة مساءً. واستطلاعات الرأي تغلق على الساحل الغربي بعد ساعتين.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن الائتلاف المحافظ الذي يقوده الحزب الليبرالي سيخسر محاولته لولاية ثالثة مدتها ثلاث سنوات، وسيشغل سكوت موريسون واحدة من أقصر فترات رئاسة الوزراء في تاريخ الاتحاد الأسترالي الممتد على مدار 118 عامًا.

وكان بيل شورتين، زعيم المعارضة، قد صرح صباح اليوم السبت، بأنه واثق من أن حزب العمل سيفوز.