كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي لاستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الولايات الشرقية من استراليا التي شهدت اليوم السبت الانتخابات البرلمانية.

وأضاف متحدث باسم لجنة الانتخابات الاسترالية اليوم أن التصويت سيُجرى لساعتين أخريين في الساحل الغربي، مضيفاً أن مراكز الاقتراع في جزيرة كوكوس "كيلينغ" في المحيط الهندي ستكون آخر المراكز التي سُتغلق.

وأضاف المتحدث أن فرز الأصوات سيبدأ على الفور. ومن المقرر صدور النتائج الأولية خلال عدة ساعات.

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ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون، زعيم الحزب الليبرالي، تحدياً كبيراً من حزب العمال المعارض الرئيسي الذي يقوده النقابي السابق بيل شورتن.

وأظهر أحدث استطلاعات الرأي، تقدم حزب العمال (تيار يسار الوسط) على حكومة موريسون الائتلافية المحافظة بهامش ضئيل هو 51 إلى 49%.

ويتنافس المرشحون في الانتخابات على 151 مقعداً في مجلس النواب، المجلس الأدنى بالبرلمان. ويحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة لحد أقصى يبلغ ثلاثة أعوام.