كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار شديد يضرب ولاية نبراسكا الأمريكية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت تقارير وسائل الإعلام، أنه تم رصد أكثر من 30 إعصار في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة مع تطور العواصف الرعدية، وتحولها إلى سقوط برد ورياح شديدة.

والتقت كاميرا، جانب من الإعصار وخاصة الذي ضرب ولاية نبراسكا الأمريكية، وتم الإبلاغ عن سقوط البرد بحجم كرة الغولف في داكونو، وكولورادو، وشمال دنفر، مع تدهور الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة.

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كما قالت التقارير، إن أكبر تهديد متوقع في تكساس وأوكلاهوما وكانساس.

وحسب جيريمي ويسلي، خبير الأرصاد الجوية الأمريكي، فقد تشكلت الأعاصير بواسطة مجموعة من اثنتين إلى ثلاثة عواصف متماسكة.

ورغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة حتى الآن.