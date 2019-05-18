فيلم عالمي يصور بالمغرب

اختار طاقم فيلم عالمي يحمل عنوان” 355″، المغرب لتصوير بعض لقطاته، إذ انطلقت مؤخرا عملية معاينة أماكن التصوير واخيارها، تحت إشراف المخرج الأمريكي سيمون كينبرغ.

وتتمحور قصة “355”، حول أعمال التجسس، وتلعب فيه بطلاته دور عميلات مؤهلات يضعن يدا في يدا من أجل إنقاذ العالم.

وكشفت تقارير إعلامية عالمية، أن الفيلم الذي ينطلق تصويره في شهر يوليوز القادم، ستشارك فيه أسماء وازنة في هولييود منها كسيباستيان ستان، وإدجار راميريز، وجيسيكا شاستين، ولوبيتا نيونجو، وبينيلوب كروز، وفان بينغ بينغ.

هذا وتصور مشاهد فيلم 355، بين المغرب، وفرنسا، وانجلترا.