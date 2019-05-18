تسبب انهيار سقف مسجد عثمان بن عفان بخريبكة، مساء اليوم الجمعة، في إصابة 3 أشخاص، بينهم طفل إصابته حرجة.
وقال مصدر “اليوم 24” إن جزءا من سقف مسجد عثمان بن عفان، تعرض للإنهيار، ليتسبب في إصابة 3 أشخاص إصابات طفيفة، بينهم طفل أصيب في راأسه، ما استوجب نقله لقسم المستعجلات بمستشفى المحلي بخريبكة.
وأضاف المصدر ذاته، أن حادث انهيار سقف المسجد، وقع قبل صلاة العشاء، بحيث كان المسجد غير ممتلئ بالمصلين، ما مكن من تجنب وقوع إصابات كثيرة في صفوف المصلين.
هذا وقد سبق لساكنة المنطقة، أن حذرت من انهيار المسجد على رؤس المصلين، وذلك لظهور شقوق في جدران وسقف المسجد، بحيث طالبت في عدة مناسبات سابقة، المسؤولين بالتدخل والعمل على ترميمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحذيرات متتالية للسكان..انهيار سقف مسجد يتسبب في إصابة 3 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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