إصابة إسماعيل الحداد تحبس أنفاس الوداديين قبل نهائي “تشامبيونز ليغ”

يخضع اللاعب إسماعيل الحداد، من صفوف الوداد الرياضي، اليوم السبت، إلى فحوصات طبية أولوية، لتحديد خطورة الإصابة التي تعرض لها في مباراة إتحاد طنجة، برسم منافسات الأسبوع 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

الحداد الذي غاب في مجموعة من المباريات بسبب الإصابة، وجد نفسه أمام تجد الالام بعد صافرة نهاية مباراة، أمس الجمعة، أمام فارس البوغاز، حيث أظهرت الكاميرات الحداد وهو مستلقي على العشب، قبل مغادرته صوب مستودع الملابس رفقة باقي زملاه.

وكان مباراة الوداد وإتحاد طنجة قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل مرمى، في واحدة من أبرز مباريات مرحلة إياب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، حيث تم تسجيل هدفين في السبع دقائق الأخيرة فقط من المواجهة.