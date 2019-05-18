نجم مانشستر يونايتد يخشى على مستقبله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، يخشى على مستقبله مع فريقه وداخل قلعة "أولد ترافورد".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن راشفورد ينوي تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، لأنه يشعر بالقلق من أن اليونايتد لا يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد مع اليونايتد في صيف 2020، ولذلك تريد الإدارة أن تجدد لنجمها الشاب حتى 2022.

وتراجع أداء ونتائج الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، حيث فقد الفريق فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد أن احتل المركز السادس في جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 66 نقطة.

يذكر أن راشفورد كان مراقبًا من قبل برشلونة، ليكون بديلا للأوروغواياني لويس سواريز، بالفريق الكاتالوني.